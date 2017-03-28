Ужесточение правил приема беженцев. Строительство водного центра в Ляэнемаа. VII Международный театральный фестиваль "Балтийский берег – 2017". "Подробности" в 12:10.

Парламентская фракция IRL предложила правительству ужесточить правила приема беженцев, проанализировать результаты приема первых беженцев и выяснить, почему им так сложно найти работу в Эстонии и привыкнуть к жизни в нашей стране. Мнение партеров по коалиции.

Фонд развития предпринимательства (EAS) принял предварительное решение поддержать строительство водного центра в местечке Дирхами в Ляэнемаа суммой в 2,25 млн евро. В связи с этим возникает вопрос, окупится ли размещение центра, который по планам должны посещать сотни тысяч посетителей в год, в малонаселенном районе на северо-западе Эстонии.

На минувших выходных в столичном Центре русской культуры прошел VII Международный театральный фестиваль "Балтийский берег – 2017", в котором приняли участие молодежные театры из Латвии, Литвы и Эстонии.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.