Подробности
Благотворительное "Утиное ралли" в парке Кадриорг. Об акции и о том, кто и как может принять в ней участие. "Подробности" в 12:10.
В субботу в столичном парке Кадриорг в четвертый раз пройдет "Утиное ралли". В ходе благотворительного мероприятия будут собраны пожертвования на финансирование центра поддержки родителей, чьи дети больны раком.
Об акции, а также о том, кто и как может принять в ней участие.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
Список музыки
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