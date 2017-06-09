Благотворительное "Утиное ралли" в парке Кадриорг. Об акции и о том, кто и как может принять в ней участие. "Подробности" в 12:10.

В субботу в столичном парке Кадриорг в четвертый раз пройдет "Утиное ралли". В ходе благотворительного мероприятия будут собраны пожертвования на финансирование центра поддержки родителей, чьи дети больны раком.

Об акции, а также о том, кто и как может принять в ней участие.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.