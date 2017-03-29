Председательство Эстонии в ЕС: мнение нарвитян будет учтено. Новый формат сотрудничества с Великобританией. Прекращение блокады Донбасса. "Подробности" в 12:10.

Правительство обещает учесть мнение простых нарвитян при разработке планов на грядущий период председательства Эстонии в ЕС. Приграничный город посетили представители Госканцелярии, МВД, а также министерств экономики, юстиции, окружающей среды.

Эстония готовится к Брекситу и к разработке нового формата сотрудничества с Великобританией.

Стоит ли ждать прекращения блокады Донбасса и в каком состоянии находятся экономические и гуманитарные отношения между официальным Киевом и самопровозглашенными народными республиками?

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.