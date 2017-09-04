Поробности
Безработица в Эстонии; столичные детские площадки; безопасность детей в связи с началом учебного года. Выскажите свое мнение в прямом эфире. "Подробности" в 11:05.
Новый сезон – новый формат. С понедельника программа подробности станет на час длиннее. Мы предлагаем слушателям стать соавторами нашей передачи. Для этого надо позвонить по телефону прямого эфира и высказать свое мнение.
В этом выпуске:
- проблема безработицы в Эстонии
- столичные детские площадки
- безопасность детей в связи с началом учебного года
Ведущая – Кира Эвве.
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