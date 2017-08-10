Подробности
Политическая нейтральность учебных заведений. Жестокое обращение с животными. Пярнуский музыкальный фестиваль. "Подробности" в 12:10.
- Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии опубликовали свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов в местные самоуправления.
- Бесчеловечное обращение с домашними животными и. в частности, с собаками? Как обстоит с этим делом в Эстонии?
- В Пярну стартует Пярнуский музыкальный фестиваль. Девиз фестиваля этого года "Неэме Ярви 80"
Ведущий – Сергей Овченков.
Список музыки
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