Подробности

- Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии опубликовали свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов в местные самоуправления.

- Бесчеловечное обращение с домашними животными и. в частности, с собаками? Как обстоит с этим делом в Эстонии?

- В Пярну стартует Пярнуский музыкальный фестиваль. Девиз фестиваля этого года "Неэме Ярви 80"

Ведущий – Сергей Овченков.