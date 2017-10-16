Итоги муниципальных выборов. Дискуссия о будущем пишущих репортеров. RMK: итоги 20-го фотоконкурса "Бескровная охота". "Подробности" в 11:05.

На муниципальных выборах, которые состоялись 15 октября, баллотировались 11 804 кандидата. Оказались ли результаты ожидаемыми или что-то удивило? Отразился ли скандал с Таави Рыйвасом на итогах выборов у реформистов?

"Для чего действующему в Эстонии медиапространству нужен журналист?" Союз журналистов Эстонии организовал дискуссию о будущем пишущих репортеров.

Управление гослесами подвело итоги 20-го фотоконкурса "Бескровная охота".

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.