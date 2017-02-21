Семь с половиной месяцев до местных выборов. Итоги Мюнхенской конференции. Нарвский шахматный клуб "Каисса". "Подробности" – в 12:10.

– Семь с половиной месяцев до местных выборов. В каких городах развернутся самые жаркие политические дебаты?

– Итоги Мюнхенской конференции. Что такое "пост-западный" мир и каким может быть новый расклад сил на Европейском континенте?

– Нарвскому шахматному клубу "Каисса" исполнилось 20 лет. Каковы достижения, успехи и проблемы у нарвских шахматистов?

Ведущий – Артур Аукон.