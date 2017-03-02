Подробности

Новый закон о квартирных товариществах, окончательно вступающий силу с января 2018 года, обязует создавать товарищества во всех домах без исключения.

Услугой помощи жертвам пользуются все больше людей – только в прошлом году в департамент социального страхования обратились почти 6 с половиной тысяч человек.

В психологическом центре Гармонии и Школы неравнодушных родителей начинается курс "Осознанный родитель – счастливый ребенок".

Что за библиотека, в которой можно не только читать, но и шить?

Ведущая – Ольга Шубин.