Подробности
Новый закон о квартирных товариществах. Услуга помощи жертвам. "Осознанный родитель – счастливый ребенок". "Подробности" в 12:10.
Новый закон о квартирных товариществах, окончательно вступающий силу с января 2018 года, обязует создавать товарищества во всех домах без исключения.
Услугой помощи жертвам пользуются все больше людей – только в прошлом году в департамент социального страхования обратились почти 6 с половиной тысяч человек.
В психологическом центре Гармонии и Школы неравнодушных родителей начинается курс "Осознанный родитель – счастливый ребенок".
Что за библиотека, в которой можно не только читать, но и шить?
Ведущая – Ольга Шубин.
Список музыки
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