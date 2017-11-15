Интеграционный хакатон в Таллинне. Больше никаких липовых больничных. Рост цен на услуги домов презрения и проблема нехватки специалистов. "Подробности" в 11:05.

В Таллинне пройдет интеграционный хакатон. Какие проблемы интеграции будут решать участники мозгового штурма? Как можно побудить представителей разных национальностей в нашей стране больше общаться?

Больше никаких липовых больничных. Работодатель будет в курсе того, действительно ли его работник болен. Какие данные будут доступны работодателю? Будет ли он знать, к какому специалисту обратился работник?

Рост цен на услуги домов презрения обусловлен нехваткой специалистов. Как государство планирует решать проблему нехватки кадров по уходу и опеке? Оказывает ли государство поддержку тем, кто остро нуждается в подобных услугах, но имеет сложное материальное положение?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.