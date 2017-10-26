Подробности
Увольнение участников забастовки на Раквереском мясокомбинате. Таллиннская мобильная платформа. Цена за переработку упаковки возрастет в три раза. Творческие четверги в Таллиннской центральной библиотеке. "Подробности" в 11:05.
- Увольнение участников забастовки на Раквереском мясокомбинате, общее отношение к рынку рабочей силы в Восточной Европе и положение эстонских профсоюзов. В прямом эфире – лидер ЦСПЭ Пеэп Петерсон.
- Что такое таллиннская мобильная платформа и когда она будет запущена?
- Цена за переработку упаковки возрастет в три раза. Как это отразится на предприятиях?
- В Таллиннской центральной библиотеке возобновляются творческие четверги – сезон открывает антрополог и сказочница Полина Черкасова.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.
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