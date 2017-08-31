Северная Корея продолжает играть с огнем: мнение политолога. Реконструкция улицы Гонсиори: две полосы движения получит общественный транспорт, третья станет реверсивной. "Подробности" в 12:10.

Северная Корея продолжает играть с огнем. Очередная запущенная Пхеньяном ракета пролетала над Японией, а Ким Чен Ын заявил, что испытания будут продолжены. Надолго ли хватит терпения у мирового сообщества в целом и США в частности? Мнением поделится политолог Вячеслав Морозов.

Таллинн подписал договор о реконструкции улицы Гонсиори. В результате две полосы движения из трех получит общественный транспорт, третья – для всех, но станет реверсивной: утром движение открыто в сторону города, вечером обратно.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.