О новом исследовании Евробарометра. Ключ к образованию двуязычных детей – в привлечении родителей. Причудье – регион вкуса. RMK: акция "Рождение леса". "Подробности" в 12:10.

О новом исследовании Евробарометра – число приверженцев Евросоюза растет, к тому же превалирующее большинство опрошенных одобряют действия ЕС в борьбе с терроризмом.

Ключ к образованию двуязычных детей – в привлечении родителей. В Национальной библиотеке пройдет заключительный этап объединенного проекта Финляндии, Латвии и Эстонии.

Причудье объявлено в этом году Министерством сельской жизни регионом вкуса. Титул был присужден на днях в замке Алатскиви.

Центр управления гослесами приглашает на акцию "Рождение леса".

Ведущая – Ольга Шубин.