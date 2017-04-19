День многообразия. Кто они – помощники полицейского. Анима-фестиваль JAF. 130-летие со дня рождения Корнея Чуковского. "Подробности" в 12:10.

По всей Европе 19 апреля отмечается День многообразия. Предприятия и организации приглашают присоединиться к соответствующему соглашению.

Кто они – помощники полицейского. Кто может стать помощником полицейского и какие у них права и обязанности.

Открывается очередной анима-фестиваль JAF.

В Пярну к 130-летию со дня рождения Корнея Чуковского состоится детский праздник.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.