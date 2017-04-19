Подробности
День многообразия. Кто они – помощники полицейского. Анима-фестиваль JAF. 130-летие со дня рождения Корнея Чуковского. "Подробности" в 12:10.
- По всей Европе 19 апреля отмечается День многообразия. Предприятия и организации приглашают присоединиться к соответствующему соглашению.
- Кто они – помощники полицейского. Кто может стать помощником полицейского и какие у них права и обязанности.
- Открывается очередной анима-фестиваль JAF.
- В Пярну к 130-летию со дня рождения Корнея Чуковского состоится детский праздник.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
Список музыки
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