Электронная карта избирателя. Центры профобразования и средние профессиональные училища ждут учащихся. О новой директиве работодателей в ЕС. "Подробности" в 12:10.

Министерство внутренних дел рекомендует выбрать электронную карту избирателя.

Центры профобразования и средние профессиональные училища еще ждут будущих учащихся. Какие специальности и какое дополнительное обучение предлагает Коплиское училище.

О новой директиве работодателей в ЕС – прием иностранных работников без уплаты местных социальных сборов.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.