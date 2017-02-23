Подробности

Партия центристов объявила первых кандидатов № 1 на местных выборах осенью текущего года. Это Михаил Кылварт в ласнамяэском округе и Таави Аас в Мустамяэ. Чем обоснован выбор этих кандидатов? Сможет ли Михаил Кылварт приблизиться к результату Эдгара Сависаара в 40 тысяч голосов избирателей в этом же местном самоуправлении четыре года назад?

Эстония объявила приоритетные темы на период председательствования в Совете ЕС во второй половине текущего 2017 года. Одной из них стала "Вовлекающая и стабильная Европа". О каком вовлечении и стабильности может идти речь, если принять во внимание Brexit и миграционный кризис?

Эстонское общество охотников в этом году отмечает свое пятидесятилетие. Чем живёт это общество сегодня? Охота — это все еще увлечение или государственный заказ? В чем роль охотника в Эстонии на сегодняшний день?

Ведущая Юлия Лукашенкина.