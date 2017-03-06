Подробности
Месяц хорошего обслуживания. TEDx в Нарве. "Подробности" – в 12:10.
Март в Эстонии – это месяц хорошего обслуживания. В ходе традиционного конкурса будут определены лучший работник и лучшее предприятие сферы обслуживания.
Образовательная конференция TEDx снова в Нарве! Тема мероприятия 18 марта – "Без границ". Но речь не о географических границах, а о преодолении, о достижениях или, наоборот, о границах как об ограничениях.
Ведущий – Андриан Череменин.
Список музыки
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