Подробности

Март в Эстонии – это месяц хорошего обслуживания. В ходе традиционного конкурса будут определены лучший работник и лучшее предприятие сферы обслуживания.

Образовательная конференция TEDx снова в Нарве! Тема мероприятия 18 марта – "Без границ". Но речь не о географических границах, а о преодолении, о достижениях или, наоборот, о границах как об ограничениях.

Ведущий – Андриан Череменин.