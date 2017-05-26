Встреча глав государств и правительств стран НАТО. Смогут ли центристы удержаться у власти в столице и на Тоомпеа? Крупнейшее в Балтийских странах Streetshow в Таллинне. День открытых дверей на водоочистных предприятиях. День живописи в Кадриоргском художественном музее. "Подробности" в 12:10.