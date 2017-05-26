Подробности
Встреча глав государств и правительств стран НАТО. Смогут ли центристы удержаться у власти в столице и на Тоомпеа? Крупнейшее в Балтийских странах Streetshow в Таллинне. День открытых дверей на водоочистных предприятиях. День живописи в Кадриоргском художественном музее. "Подробности" в 12:10.
- В Брюсселе продолжается встреча глав государств и правительств стран НАТО.
- Смогут ли центристы удержаться у власти в столице и на Тоомпеа?
- Реальность и Зазеркалье – в Таллинне пройдет крупнейшее в Балтийских странах Streetshow.
- Водоочистные предприятия приглашают на день открытых дверей.
- Кадриоргский художественный музей приглашает на День живописи.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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