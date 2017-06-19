Подробности
О том, как из э-Эстонии сделать единую э-Европу. "Восточное партнерство": чего ждут от эстонского председательства в ЕС. О том, как проверить работу своего организма. "Подробности" в 12:10.
- Как из э-Эстонии сделать единую э-Европу, где отпадет необходимость переводить документы, заверять их и общаться с иностранными бюрократическими ведомствами?
- Чего от эстонского председательства в ЕС ждут наиболее успешные участники программы "Восточное партнерство" Украина, Молдова и Грузия? Расскажут послы этих стран.
- Как оперативно узнать о состоянии своего здоровья, допустимости тренировочных нагрузок, наличии аллергии к пищевым продуктам? Подскажет представитель медицинской лаборатории.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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