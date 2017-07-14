Самоуправляющиеся автобусы в Таллинне. Гастрономический туризм по-русски. Оперные дни Сааремаа. "Подробности" в 12:10.

В Таллинне появятся два самоуправляющихся автобуса, которые будут совершать бесплатные поездки по центру столицы до конца августа.

Гастрономический туризм по-русски: наши восточные соседи делают кассу торговым сетям Ида-Вирумаа.

В Курессааре стартуют оперные дни Сааремаа. Зрителей ждет мировая премьера.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.