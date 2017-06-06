Таллинн – Хельсинки: туннель под Финским заливом. Последствия терактов в Лондоне. Эффективность алкогольной политики в Эстонии. "Подробности" в 12:10.

Финляндия заинтересована в строительстве туннеля под Финским заливом, который соединил бы Таллинн и Хельсинки. По словам политиков, это стало бы логичным продолжением проекта Rail Baltic.

Последствия терактов в Лондоне: какой урок вынесут власти страны и как изменится тактика правоохранительных органов?

Институт конъюнктуры обнародует отчет об эффективности алкогольной политики в Эстонии. Стоит ли нам ожидать дальнейшего ужесточения мер по борьбе с пьянством?

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.