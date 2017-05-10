Председательство Эстонии в ЕС: о приоритетах. 10% жителей Франции не устраивал ни один из кандидатов. Онлайн-тест "Образование и умения": возможность оценить свои умения. 30-ый музыкально-спортивный фестиваль "Рок-н-болл" в Таллинне. "Подробности" в 12:10.