Подробности
Председательство Эстонии в ЕС: о приоритетах. 10% жителей Франции не устраивал ни один из кандидатов. Онлайн-тест "Образование и умения": возможность оценить свои умения. 30-ый музыкально-спортивный фестиваль "Рок-н-болл" в Таллинне. "Подробности" в 12:10.
- Эстония скоро станет председателем в Евросоюзе. Какие приоритеты стоят перед нашей страной?
- Приблизительно 10% жителей Франции опустили свои бюллетени на прошедших президентских выборах во втором туре незаполненными. То есть, их не устраивал ни один из кандидатов.
- Министерство образования и науки совместно с Кассой по безработице проводит в Эстонии апробацию нового онлайн-теста "Образование и умения". В будущем при помощи этого теста каждый житель Эстонии получит возможность реально оценить свои умения и их использование.
- В этом году музыкально-спортивный фестиваль "Рок-н-болл" пройдет в Таллинне уже в 30-ый раз, но немного в ином формате.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Сергей Овченков.
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