Карта Эстонии после завершения первого этапа административной реформы. Эдгар Сависаар – советник партии по вопросам истории. Переговоры медиков с правительством зашли в тупик. Премьера оперы Моцарта "Свадьба Фигаро". "Подробности" в 12:10.

Как выглядит теперь карта Эстонии после завершения первого этапа административной реформы?

Бывший лидер центристов Эдгар Сависаар стал советником партии по вопросам истории.

Переговоры медиков с правительством по составлению нового коллективного договора зашли в тупик. Мнение нарвских работников здравоохранения.

В Национальной опере Эстония – премьера комической оперы Моцарта "Свадьба Фигаро".

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.