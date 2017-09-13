Дефицит сливочного масла в эстонских магазинах. Непростая ситуация на Корейском полуострове. Российские учения Запад – 2017. "Подробности" в 11:05.

Дефицит сливочного масла в эстонских магазинах: почему вдруг полки опустели и стоит ли ожидать повышения цен на молочные продукты.

Об этом, а также о непростой ситуации на Корейском полуострове и российских учениях Запад – 2017 будем говорить в программе "Подробности".

Ведущий – Артур Аукон.