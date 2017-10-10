О расстройствах пищевого поведения. Об особенностях удаленной работы. Режиссерская "Лаборатория № 4" в Русском театре. "Подробности" в 11:05.

Согласно данным 2016 года, в Эстонии около 7% женщин страдали расстройствами пищевого поведения, то есть около 50 000 человек.

Многие работодатели, чтобы удержать работника не уходить с его рабочего места, стали предлагать работать дистанционно.

Накануне в Русском театре стартовала режиссерская "Лаборатория № 4".

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.