Подробности
Изменения в системе выплаты родительской зарплаты. Политический кризис в Нарва-Йыэсуу. Развитие новых технологий: Эстония, Латвия и Финляндия объединяют усилия. “Подробности” в 12:10.
- Правительство собирается изменить систему выплаты так называемой родительской зарплаты. К каким изменениям стоит готовится будущим родителям?
- Новая стадия политического кризиса в Нарва-Йыэсуу. Долго ли продлится двоевластие в северо-восточном курортном городе?
- Эстония, Латвия и Финляндия объединяют усилия в области развития новых технологий и призывают молодежь принять участие в разработке новых стартапов.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Артур Аукон.
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