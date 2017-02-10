Изменения в системе выплаты родительской зарплаты. Политический кризис в Нарва-Йыэсуу. Развитие новых технологий: Эстония, Латвия и Финляндия объединяют усилия. “Подробности” в 12:10.

Правительство собирается изменить систему выплаты так называемой родительской зарплаты. К каким изменениям стоит готовится будущим родителям?

Новая стадия политического кризиса в Нарва-Йыэсуу. Долго ли продлится двоевластие в северо-восточном курортном городе?

Эстония, Латвия и Финляндия объединяют усилия в области развития новых технологий и призывают молодежь принять участие в разработке новых стартапов.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.