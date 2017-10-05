Подробности
О проекте "Обратно на работу". Переход на зимнее время. Филиал социального центра для пожилых с нарушением памяти в Таллинне. Новый дом для белых медведей готов. "Подробности" в 11:05.
- Как вернуть на рынок труда людей, не работавших год и более? В какой поддержке они нуждаются? О проекте "Обратно на работу".
- В конце октября мы переходим на зимнее время и нам вновь придётся переводить стрелки, на этот раз, на час назад. А хорошо ли это? Как помочь организму перестроиться?
- В Таллинне открывается филиал социального центра для пожилых с нарушением памяти. Какие услуги они там могут получить?
- Новый дом для белых медведей в Таллиннском зоопарке готов. Как мишки освоились в новом жилище и когда ждут в гости на новоселье?
Эти и другие темы – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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