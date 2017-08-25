Подробности
Таллиннская конвенция о сотрудничестве между странами-членами ЕС в области дигитальных технологий. Споры вокруг пункта обмена шприцев в столичном районе Пыхъя-Таллинн. В Силламяэ требуются люди на должность "опорное лицо". "Подробности" в 12:10.
- В рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза осенью в столице нашей страны будет подписана Таллиннская конвенция о сотрудничестве между странами-членами ЕС в области дигитальных технологий.
- Споры вокруг пункта обмена шприцев в столичном районе Пыхъя-Таллинн выходят на новый уровень.
- В Силламяэ требуются люди на должность "опорное лицо". Обучение проводит Касса по безработице.
Эти и другие темы в пятницу – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.
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