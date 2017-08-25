Таллиннская конвенция о сотрудничестве между странами-членами ЕС в области дигитальных технологий. Споры вокруг пункта обмена шприцев в столичном районе Пыхъя-Таллинн. В Силламяэ требуются люди на должность "опорное лицо". "Подробности" в 12:10.