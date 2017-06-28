Урмас Сыырумаа намеревается принять участие в местных выборах. Страхование путешествий: медицинская помощь и несчастные случаи. Председательство Эстонии в ЕС: более 1700 встреч в Брюсселе и 250 мероприятий в Эстонии. "Подробности" в 12:10.