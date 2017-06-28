Подробности
Урмас Сыырумаа намеревается принять участие в местных выборах. Страхование путешествий: медицинская помощь и несчастные случаи. Председательство Эстонии в ЕС: более 1700 встреч в Брюсселе и 250 мероприятий в Эстонии. "Подробности" в 12:10.
- Президент Эстонского олимпийского комитета и бизнесмен Урмас Сыырумаа намеревается принять участие в местных выборах по Таллиннскому округу этой осенью. Что сподвигло одного из самых влиятельных бизнесменов Эстонии, участвовать в выборах и в какой будет его предвыборная программа?
- Страхование путешествий: медицинская помощь и несчастные случаи. За какой срок нужно оформить полис? На что нужно обратить внимание при заключении страхового договора? Как действовать, если заграницей понадобится консультация врача или срочное хирургическое вмешательство?
- Более 1700 встреч в Брюсселе и 250 мероприятий в Эстонии пройдет в период председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. О чем пойдет речь в ходе запланированных официальных и неофициальных мероприятий?
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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