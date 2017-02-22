Стоимость услуг мобильной связи на территории ЕС. Конкурс от фонда Prototron. Старт футбольного сезона в Эстонии. "Подробности" – в 12:10.

С 15 июня стоимость разговора по мобильному телефону и отправка сообщения для жителей стран ЕС на всей территории сообщества не должна отличаться от внутригосударственной. Мобильный интернет хоть и существенно подешевеет, полностью от роуминговых тарифов не избавится. Чего ждать путешествующим жителям Эстонии?

Фонд Prototron вновь выделяет 10000 евро на реализацию идей и изобретений делающих повседневную жизнь проще, лучше и удобнее. Срок регистрации для участия в конкурсе истекает 1 марта.

Приближается старт футбольного сезона в Эстонии. Уже в это воскресенье матч на Суперкубок между чемпионом FCI Tallinn (он же "Инфонет") и обладателем кубка страны "Флорой".

Ведущий – Андриан Череменин.