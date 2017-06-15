Подробности
Акцизы на топливо, алкоголь и табак будут расти. Фестиваль на территории бывшей шахты Кохтла-Нымме. Об уникальных экскурсиях Эстонского архитектурного музея. "Подробности" в 12:10.
- Акцизы на топливо, алкоголь и табак будут расти. О нововведениях в борьбе с контрабандой, об алкотуризме, а также об основных приоритетах государства в сфере акцизов.
- Впервые в Эстонии – фестиваль-марафон. Концерты начнутся в полдень 15 июля, а закончатся на следующее утро. Фестиваль пройдет на территории бывшей шахты Кохтла-Нымме, в Эстонском Шахтном Музее.
- Как хорошо вы знаете свой город? Думаете, что хорошо? Проверим! Эстонский архитектурный музей проводит уникальные экскурсии, причем узнать больше о столице Эстонии можно так скажем изнутри. Вы можете попасть в здания, о существовании которых могли даже не подозревать.
Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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