Акцизы на топливо, алкоголь и табак будут расти. Фестиваль на территории бывшей шахты Кохтла-Нымме. Об уникальных экскурсиях Эстонского архитектурного музея. "Подробности" в 12:10.

Акцизы на топливо, алкоголь и табак будут расти. О нововведениях в борьбе с контрабандой, об алкотуризме, а также об основных приоритетах государства в сфере акцизов.

Впервые в Эстонии – фестиваль-марафон. Концерты начнутся в полдень 15 июля, а закончатся на следующее утро. Фестиваль пройдет на территории бывшей шахты Кохтла-Нымме, в Эстонском Шахтном Музее.

Как хорошо вы знаете свой город? Думаете, что хорошо? Проверим! Эстонский архитектурный музей проводит уникальные экскурсии, причем узнать больше о столице Эстонии можно так скажем изнутри. Вы можете попасть в здания, о существовании которых могли даже не подозревать.

Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.