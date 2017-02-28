Интернет 4G. Работа для студентов. День рождения детского развивающего центра "Матвейка". "Подробности" – в 12:10.

Развитие в Эстонии сетей мобильного интернета четвертого поколения позволяет этому виду соединения успешно конкурировать с выделенными линиями. Какими скоростями сегодня может похвастаться 4G и как самостоятельно улучшить качество сигнала у себя дома – расскажет специалист.

Где трудоустроиться молодым людям, желающим подработать в период учебы в вузе? Что должен учитывать работодатель, готовый принять на работу студентов? Рассмотрим конкретный пример.

Детский развивающий центр "Матвейка", ставший адресатом "Рождественского благовеста", отметил 5-летие. Поздравить приехали многочисленные друзья, в том числе и из Санкт-Петербурга.

Ведущий – Андриан Череменин.