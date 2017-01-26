Пенсионная реформа. Ужесточение налоговой системы в Латвии. Возможен ли мир в Сирии? “Подробности” в 12:10.

К чему может привести очередная пенсионная реформа, запланированная нашим новым правительством, и кто в результате окажется в проигрыше?

Власти Латвии готовы ужесточить налоговую систему для частных лиц.

Возможен ли мир в Сирии, и какую из противоборствующих сторон стоило бы поддержать Европейскому союзу?

Эти и другие темы – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.