Подробности
Пенсионная реформа. Ужесточение налоговой системы в Латвии. Возможен ли мир в Сирии? “Подробности” в 12:10.
- К чему может привести очередная пенсионная реформа, запланированная нашим новым правительством, и кто в результате окажется в проигрыше?
- Власти Латвии готовы ужесточить налоговую систему для частных лиц.
- Возможен ли мир в Сирии, и какую из противоборствующих сторон стоило бы поддержать Европейскому союзу?
Эти и другие темы – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Артур Аукон.
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