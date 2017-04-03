В Русском театре пройдет благотворительный концерт "Мама жизнь подарила"

В Русском театре пройдет благотворительный концерт "Мама жизнь подарила"

Благотворительный фонд ArtAlliance, город Таллинн, артисты Русского Театра Эстонии и его друзья приглашают на благотворительный гала-концерт «Мама жизнь подарила-» В этом году, он пройдет на сцене Русского театра 14 мая. Концерт благотворительный, он направлен на поддержку талантов и развитие творческих способностей у детей, которые имеют особенности развития или проблемы со здоровьем. В таких семьях стараются тратить деньги на лечение. Занятия искусством требуют индивидуального подхода, специальных педагогов и становятся слишком дорогими. Концерт - это и сбор средств для новых репетиций, и шанс выйти на большую сцену, и просто настоящий красивый праздник для всех. Автором идеи проведения подобного концерта является актриса Русского театра Лариса Саванкова, которая и рассказала нам о предстоящем мероприятии.