Страны ЕС договорились о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности (PESCO).

23 государства ЕС подписали в Брюсселе совместную декларацию о намерении договориться о так называемом постоянном структурированном сотрудничестве (англоязычная аббревиатура PESCO). Новый формат предусматривает возможность для стран ЕС более плотного сотрудничества в сфере безопасности и обороны через участие в совместных проектах. За комментарием Андриан Череменин обратился к депутату Европарламента, ропортеру по вопросу PESCO Урваму Паэту.