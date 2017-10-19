Общеобразовательные школы не готовы принять детей с особыми потребностясми.

Готовы ли обычные образовательные школы принять детей с особыми потребностями в свой коллектив и обеспечить им качественный уровень образования в соответсвии с их диагнозами, нуждами и восприятием жизни? Об этом Юлия Лукашенкина расспросила психолога, имеющего опыт работы в школе, прошедшего курсы специальной подготовки для работы с детьми с особенностями в развиитии или с недугами, Валентину Склярову.