Ситуация на Раквереском мясокомбинате и роль профсоюзов

Как прокомментировал в прямом эфире Радио 4 ситуацию с забастовкой на Раквереском мясокомбинате председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, работники прибегли к вынужденной мере. Они уже давно говорили работодателю о необходимости повышения зарплаты, а тот, в свою очередь, холодно отвечал, мол, ничего не будет и денег нет. Предупреждение о предстоящей забастовке было сделано месяц назад. На это работодатель ответил, что если так, то вообще говорить не о чем.

Как сказал Пеэп Петерсон, день забастовки был объявлен, и состоялась она как раз вовремя. Однако до этого следовало обратиться к государственному примирителю, без которого нельзя затевать продолжительную забастовку. Тут и возникли проблемы. Работники поняли, что им нужен профсоюз. К сегодняшнему дню он уже действует, и там довольно много членов. Прошли переговоры с профсоюзом, а через две недели пройдут, как и положено, трехсторонние переговоры. По словам Петерсона, он надеется на конструктивность переговоров и приемлемый результат.

Что же касается участвовавших в забастовке и уволенных работников, то у некоторых из них ранее были отмечены нарушения. Однако работодатель все равно поторопился. С этим делом должны разобраться юристы, но есть и возможность заключения трудового мира, однако лишь в случае восстановления уволенных на работе.

Как сказал, в свою очередь, Пеэпу Петерсону государственный примиритель, правление Раквереского мясокомбината уже требует от собственника выделить на повышение зарплат 1 миллион евро, переговоры об этом сейчас идут. Профсоюз мясокомбината должен постоянно требовать, чтобы быстрее переходили от слов к делу и работники стали бы получать нормальную зарплату.

По словам Пеэпа Петерсона, в течение десяти лет на предприятии не было с работниками диалога. Требования о повышении зарплаты тогда могли быть от 6 до 10 процентов, теперь речь идет уже о 50 и 100. В такой ситуации работодателю сложно реагировать, поэтому профсоюз предприятия должен каждый год идти на переговоры с работодателем для повышения зарплат.

Что касается подписанного сегодня договора с Центральным союзом работодателей, то председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон подчеркнул, что предшествовавшие этому переговоры были сложнее обычного, потому что для роста зарплаты было необходимо достичь соглашения и по долгосрочной методике роста минимальной зарплаты в будущем.

С 2018 года минимальная зарплата повысится до 500 евро в месяц (2,97 в час).