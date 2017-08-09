Является ли 1 сентября свободным днём для родителей школьников?

Для многих детей и родителей 1 сентября - это особенный день, тем более если ребёнок идёт в первый класс. Хочется проводить или отвезти ребёнка в школу, поприсутствовать на торжественной линейке, а потом устроить ребёнку небольшой праздник. Для этого нужно время. Если родитель работает, обязан ли работодатель предоставить ему свободный день 1 сентября? Вот как прокомментировала этот вопрос в интервью Инге Пальмисте юрист-консультант Трудовой инспекции Кайре Саареп.