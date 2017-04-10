Изменение порядка пересечения границы ЕС

Изменение порядка пересечения границы ЕС

Изменился порядок пересечения границ ЕС для граждан Европейского союза. Согласно новым предписаниям будет производится более основательный контроль на въезде и выезде из Евросюза. Что это означает для граждан ЕС, каким именно образом будет осуществяться более тщательная проверка Юлия Лукашенкина узнала у руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме.