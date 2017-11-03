KultuuriKatel посетили 11 000 человек во время председательства Эстонии

В октябре завершилось большинство мероприятий высокого уровня, которые проходили в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Во время председательства в KultuuriKatel прошло 10 неофициальных встреч министров ЕС. В общей сложности в здании прошло 36 мероприятий разного масштаба. А теперь настало подвести некоторые итоги в связи с тем, что время аренды Котла культуры истекло, и дальнейшие мероприятия будут проходить вне его стен. Почему именно на такой срок было запланировано арендовать это здание, и о том, где состоятся последующие мероприятия Юлия Лукашенкина расспросила руководителя организационного комитета председательства Эстонии Пирет Лиллевяли.