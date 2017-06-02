Даешь компенсацию с первого дня больничного!

Из последнего отчета Больничной кассы видно, что в первые три месяца этого года работники болели на 14 процентов чаще, чем в прошлом году. При этом количество больничных листов в тот же период повысилось всего на один процент, из чего Центральный союз профсоюзов делает вывод, что работники по сравнению с детьми были меньше защищены от инфекционных заболеваний. Профсоюзы вновь призывают работодателей начать компенсировать больничные листы работников с первого дня и готовы передать соответсвующее предложение правительству. Эту тему Инга Пальмисте обсудила с председателем Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном.