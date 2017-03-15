Печальный рекорд 2016 года: 5082 несчастных случаев на рабочем месте.

Печальный рекорд 2016 года: 5082 несчастных случаев на рабочем месте.

Инспекция труда зарегистрировала в 2016 году 5082 несчастных случаев на рабочем месте. Из-за этого в Эстонии оказались потеряны 1 миллион 300 тысяч рабочих часов. О том, в чём причина такой неутешительной статистики и как сделать труд более безопасным, Инга Пальмисте побеседовала с заместителем генерального директора Трудовой инспекции Меели Мийдла-Ванаталу.