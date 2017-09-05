Благотворительный фонд SEB ждет ходатайства о получении стипендии.

В 2017 году Благотворительный Фонд SEB выдает учебные стипендии на общую сумму в 50 000 Евро. О получении стипендии могут ходатайствовать молодые люди, проживающие в учреждениях опеки и защиты Эстонии. Ходатайства так же ожидаются от молодых родителей. Более подробно о том, на какие цели выдается стипендия, Сергею Овченкову рассказала руководитель по связям с общественностью дивизиона маркетинга и коммуникаций банка SEB Юлия Пийльман.