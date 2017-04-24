"Живу как пенсионер итоги второй недели эксперимента

"Живу как пенсионер итоги второй недели эксперимента

Продолжаем следить за результатами эксперимента, проводимого Пенсионным фондом SEB банка, "Живу как пенсионер". Три представителя разных поколений X, Y, Z: Райн Резмельдт Уусен, менеджер по маркетингу CV.ee, блогер в YouTube, представитель поколения Z; Андрей Титов, ведущий программы на канале ETV , главный редактор MK-Эстония, представитель поколения Y; Мари Крумм, работник страховой фирмы, представитель поколения Х - пытаются уложиться в бюджетные рамки пенсионного дохода. Сегодня подводим итоги второй недели и делаем выводы. Юлия Лукашенкина побеседовала с представителем пресс-службы SEB банка Юлией Пийльманн о том, насколько успешно участники справляются с задачей - прожить на пенсию.