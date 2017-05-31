По следам московского урагана: что представляет собой система оповещения населения о ЧС в Эстонии.

29 мая на столицу России обрушился мощнейший ураган. Шквал прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибли 15 человек, из них десять - в Москве и пять - в Московской области, пострадали около 200 человек. Когда ветер стих, стали поступать сообщения о том, что далеко не все жители Москвы своевременно получили информацию, о приближающемся шторме. А как устроена система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Эстонии? Андриан Череменин связался с экспертом службы готовности Спасательного департамента Ксенией Вихриной.