Fortaco Eestonia.

Fortaco Eestonia.

18-го и 19-го мая нарвское предприятие Fortaco Eestonia отмечает 70-летие со дня открытия завода. Необходимо отметить, что предшественником Фортако является знаменитый в советское время завод "Балтиец", известный своим высокотехнологичным оборудованием, равным которому в Эстонии не было. Нынешний завод Фортако входит в международный концерн Fortaco Group, производит металлоконструкции для заказчиков по всей Европе и постоянно развивается. В канун праздника Галина Шустрова побеседовала с директором "Фортако Эстония" Ларисой Шабуновой.