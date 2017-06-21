Торговые сети бьют тревогу из-а приграничной торговли алкоголем.

Торговые сети бьют тревогу. Торговля алкоголем на границе Латвии и Эстонии в небольших магазинах, где стоимость продукции на порядок дешевле, привела к тому, что во многих магазинах продажа упала чуть ли не наполовину. Причиной этому, изначально называют алкогольную политику правительства. Более подробно о том, как приграничная алкоторговля влияет на торговые сети, рассказал генеральный директор торговой сети Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.