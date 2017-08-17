Интересные профессии. Цирковые. Юрий Максимович Никулин.

А сейчас окунемся в мир цирка. Говорят, что цирковые - это люди особой касты из особого теста и особого мира. А действительно ли это так? Чем живут цирковые артисты? На эти вопросы ответил руководитель отдела рекламы и спецпроектов, и по совместительству внук известного и всеми любимого клоуна Юрия Никулина, Юрий Максимович Никулин. С ним побеседовала Юлия Лукашенкина, которой посчастливилось побывать за кулисами Московского цирка на Цветном бульваре.