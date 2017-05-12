За Макроном - известные политики Франции

За Макроном - известные политики Франции

Торжественная инногурация VIII президента V Французской республики Эммануэля Макрона состоиться 14 мая, в это воскресенье. После чего, он сможет объявить, кто станет премьер-министром страны, и огласит, кто войдет в его кабинет министров. На данном этапе - это одно из наиболее важных стратегических решений, которое нужно принять новоиспеченному президенту, для того, чтобы он смог проводить в жизнь данные им обещания избиретелям. Юлия Лукашенкина обратилась к экспертам, с тем чтобы узнать, какие еще важные шаги предстоит принять Макрону. И так, представляюем вашему вниманию мнение ученого исследователя науки философии Алексея Гринбаума о том, какие силы стоят за молодоым президентом Франции, а также о том, в чем феномен Эммануэля Макрона.