Шесть администритивных единиц избежали принудительного присоединения

Как ни пародоксально, но вчера правительство вынесло решение не присоединять в принудительном порядке несколько местных самоуправлений, чье население абсолютно не соответсвует необходимому минимальному кретерию административной реформы в 5000 жителей. Среди них, например, город Локса, где насчитывается почти в двое меньше жителей, а именно 2738 человек. Это решение вызволо волну негодования тех волостей, которые настаивали на своей независимости, но не сохранили ее. Теперь они планируют обратиться в суд и оспорить это решение. Юлия Лукашенкина попросила прокоментировать эту ситуацию нового министра государственного управления Яака Ааба и обосновать данное правительственное решение.