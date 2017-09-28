Государство поддержит снижение нагрузки по уходу.

Министр социальной защиты Кайа Ива представила правительству предложения по поддержке снижения нагрузки по уходу на период с 2018 по 2021 годы. Планируется поддержать оказание услуги дневного и недельного ухода для людей с задержками психического развития и комплексным недугом, повысить качество и доступность услуг, предназначенных для пожилых с диагнозом деменции, опробовать систему координации первичного ухода, а также обеспечить дополнительный отпуск для работающих людей, ухаживающих за членом семьи с глубоким недостатком здоровья. Более подробно о запланированных предложениях Сергею Овченкову рассказал вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе.